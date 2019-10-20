toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Болельщик на парашюте прервал матч Серии А

20:11 86 Читати українською
Болельщик на парашюте прервал матч Серии А
Фанат с парашютом прервал матч Сассуоло – Интер

Поединок 8-го тура Серии А Сассуоло – Интер запомнился не только большим количеством голов. "Героем" встречи стал и один из болельщиков.

16’ Доменико Берарди
74’ Филип Джуричич
81’ Жереми Бога
 
Лаутаро Мартинес 2’
Ромелу Лукаку 38’
Ромелу Лукаку 45’
Лаутаро Мартинес 71’
2’ Лаутаро Мартинес
16’ Доменико Берарди
38’ Ромелу Лукаку
45’ Ромелу Лукаку
71’ Лаутаро Мартинес
74’ Филип Джуричич
81’ Жереми Бога

Один из фанатов изрядно повеселил публику во время поединка Сассуоло – Интер. Гости готовились исполнять пенальти, но тут случилось несколько нетипичное.

Дебютный дубль Лукаку в Серии А в видеообзоре матча Сассуоло – Интер – 3:4

На поле внезапно спустился фанат на парашюте, из-за чего встреча была приостановлена. Впрочем, пауза была недолгой – незваный гость в сопровождении стюардов спокойно покинул пределы поля.

Напомним, матч завершился победой Интера со счетом 4:3. "Нерадзурри" набрали 21 очко и продолжают погоню за Ювентусом.

blog_ava
Шикарное выступление Месси, Гризманна и Суареса в видеообзоре матча Эйбар – Барселона – 0:3
00:30
559
Теги
Видеоновости Сассуоло - Интер Интер Интер Сассуоло Сассуоло Италия футбольные курьёзы футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
33
мин
Милан
21:45
Лечче
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук