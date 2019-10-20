Болельщик на парашюте прервал матч Серии А

Поединок 8-го тура Серии А Сассуоло – Интер запомнился не только большим количеством голов. "Героем" встречи стал и один из болельщиков.

Один из фанатов изрядно повеселил публику во время поединка Сассуоло – Интер. Гости готовились исполнять пенальти, но тут случилось несколько нетипичное.

Дебютный дубль Лукаку в Серии А в видеообзоре матча Сассуоло – Интер – 3:4

На поле внезапно спустился фанат на парашюте, из-за чего встреча была приостановлена. Впрочем, пауза была недолгой – незваный гость в сопровождении стюардов спокойно покинул пределы поля.

Напомним, матч завершился победой Интера со счетом 4:3. "Нерадзурри" набрали 21 очко и продолжают погоню за Ювентусом.