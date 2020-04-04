Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

Смертельная болезнь угрожает жизни не только футболистов, но и целых футбольных клубов.

13 из 36 команд Бундеслиги могут стать банкротами из-за коронавируса, сообщает издание Kicker.

Самый большой стадион Германии превращают в центр борьбы с коронавирусом

Семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если чемпионат не возобновят до мая. Еще два клуба могут исчезнуть в июне. В первой Бундеслиге угроза нависла над четырьмя командами. Один клуб рискует стать банкротом в мае, еще три – в июне.

Напомним, пандемия COVID-19 заставила весь мир поставить на паузу все спортивные соревнования. Футболисты поддерживают форму индивидуально, придерживаясь строгого карантина. По состоянию на 4 апреля в Германии опасной болезнью заражены 91159 человек, зарегистрировано 1275 летальных случаев.

Символическая сборная точности: Бавария и ПСЖ, беда АПЛ, Зинченко не хватило совсем чуть-чуть, не обошлось без Бога