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Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

08:28 23 Читати українською
Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса
Ряд клубов Бундеслиги находится на грани банкротства / Фото из открытых источников

Смертельная болезнь угрожает жизни не только футболистов, но и целых футбольных клубов.

13 из 36 команд Бундеслиги могут стать банкротами из-за коронавируса, сообщает издание Kicker.

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Семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если чемпионат не возобновят до мая. Еще два клуба могут исчезнуть в июне. В первой Бундеслиге угроза нависла над четырьмя командами. Один клуб рискует стать банкротом в мае, еще три – в июне.

Напомним, пандемия COVID-19 заставила весь мир поставить на паузу все спортивные соревнования. Футболисты поддерживают форму индивидуально, придерживаясь строгого карантина. По состоянию на 4 апреля в Германии опасной болезнью заражены 91159 человек, зарегистрировано 1275 летальных случаев.

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