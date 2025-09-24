Болельщики Ромы попали в громкий скандал перед игрой первого тура ЛЕ против Ниццы.

"В центре Ниццы было развернуто более 200 военнослужащих для предотвращения любых нарушений общественного порядка.

Было арестовано 102 человека, идентифицированы как ультрас Ромы. Они имели при себе оружие.

Эти лица были взяты под стражу и переданы в суд. Все найденное оружие было изъято", – цитирует Le Parisien заявление французской полиции.

В RMC Sport добавили, что речь идет о кастетах и железных прутьях. Также фанаты "волков" бросали в полицию стеклянные бутылки. В связи с этой ситуацией на матче Ницца – Рома будет привлечено около 400 полицейских.

Напомним, что игра Ромы Артема Довбыка против Ниццы в рамках первого тура Лиги Европы состоится сегодня, 24 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

