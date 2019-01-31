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Болбой спровоцировал на желтую карточку хавбека Уотфорда, сохранил 3 очка для Тоттенхэма и получил похвалу трибун

31 января 13:24 254 Читати українською
Болбой спровоцировал на желтую карточку хавбека Уотфорда, сохранил 3 очка для Тоттенхэма и получил похвалу трибун
Исаак Саксесс / фото из соцсетей

Болбой матча 24-го тура английской Премьер-лиги между Тоттенхэмом и Уотфордом тоже оказался причастен к победе "шпор" (2:1).

Лондонцы едва не проиграли "шершням", но сумели одержать волевую победу благодаря мячам Сона и Льоренте. Помог Тоттенхэму и 12-й игрок, но не в лице болельщиков, а болбоя.

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В добавленное арбитром время в одной из контратак Уотфорда мяч оказался за боковой линией, а парень, подающий мячи, неспешно прогулялся с ним вдоль поля. Это разозлило хавбека гостей Исаака Саксесса. Он выбил мяч из рук болбоя и попытался быстро ввести его в игру, но получил от арбитра "горчичник" за неспортивное поведение.

Парень же сел на свое место и несколько раз подмигнул трибунам, которые наградили его аплодисментами.

Англия24 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Уотфорд: Среда 30 января 2019

Тоттенхэм
Матч окончен
2 : 1
Уотфорд
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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Видеоновости Тоттенхэм - Уотфорд Исаак Саксесс Исаак Саксесс футбольные курьёзы Уотфорд Уотфорд
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