Болбой раскрыл тайный ритуал Месси во время исполнения гимна

Обозреватели, раскритиковавшие Лионеля Месси за молчание во время исполнения гимна Аргентины перед матчем Копа Америка против сборной Катара, похоже, вынуждены будут взять свои слова обратно.

Альтернативную точку зрения на спорный эпизод выразил мальчик, сопровождавший аргентинскую звезду из подтрибунного помещения на поле.

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"Это было невероятно, когда вышел Месси, и это было что-то, что я больше никогда не переживу. Он погладил меня, его рука оказалась больше моей головы. Именно поэтому он рассмеялся. Я обнял его и сказал много вещей: что люблю его, что он мой идол, что всегда хотел встретить его и никогда не мог этого сделать.

Он действительно не поет гимн, но напевает его с закрытым ртом. Я слышал это", – цитирует Томаса Чавеса Marca.

Отметим, что Лионель Месси вместе с партнерами по сборной Аргентины в пятницу, 28 июня, попытается пробиться в полуфинал Копа Америка. Матч против национальной команды Венесуэлы начнется в 22:00 по киевскому времени.

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