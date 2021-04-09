Матч 1/4 Лиги Европы Аякс – Рома подарил очередную серию батлов между футболистами и мальчишками, которые подают мячи.

Защитник римлян Риккардо Калафьори прочувствовал гнев болбоя под занавес встречи, когда счет был 2:1 в пользу "волков".

Камбэк Фонсеки в видеообзоре матча Аякс – Рома – 1:2

Игрок Ромы беззаботно шел выполнять аут, и вдруг парень со всей силы всадил ему мячом в грудь. Калафьори подошел к своему обидчику, что-то ему сказал, но до физической расправы не дошло. Тем не менее, российский арбитр Сергей Карасев наказал 18-летнего футболиста желтой карточкой.

Добавим, что болбои далеко не впервые выходят на ведущие роли. Достаточно вспомнить парня, который разозлил Эдена Азара, или юного ассистента с полуфинала ЛЧ Ливерпуль – Барселона (4:0).

Лига Европы, 1/4 финала: Аякс отдал победу Роме, Ман Юнайтед разобрался с Гранадой, Вильярреал снова одолел Динамо