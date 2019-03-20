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Болбат: Сборная Украины стремится приехать из Португалии и Люксембурга не с пустыми руками

17:27 6 Читати українською
Болбат: Сборная Украины стремится приехать из Португалии и Люксембурга не с пустыми руками
Сергей Болбат / ФК Шахтер

Защитник сборной Украины Сергей Болбат поделился ожиданиями от выездных матчей отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

"Труднее будет добиться максимума, ведь одно дело играть при своих фанах, а другое – на поле соперника. Даже вот сейчас насколько приятнее тренироваться, когда на трибунах собралось столько людей. Спасибо им за поддержку. Впрочем, невзирая ни на что, мы будем стремиться показать качественный футбол и приехать домой не с пустыми руками.

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Тактические нюансы нам расскажет тренерский штаб, но очень важно, чтобы вся наша команда билась друг за друга и выложилась на 100%. Я верю, что все у нас получится.

У нас сейчас, считаю, подобралась сильная команда, поэтому мы постараемся подарить праздник стране и оказаться среди лучших сборных Европы", – цитирует Болбата Команда 1.

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Теги
Сборная Украины Сергій Болбат Сергій Болбат Португалия Португалия Украина Украина Люксембург Люксембург
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