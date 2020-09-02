"Приятно, что выделили. Это было неожиданно. Неожиданно застали, но в любом случае приятно, что Андрей Шевченко выделил. Мало кто имел возможность отдохнуть, поэтому все в тонусе сразу после чемпионатов и еврокубков. В этом плане все в порядке.

Украина – Швейцария: прогноз на матч Лиги наций

Очень продуктивно провели неделю на сборе. Сфокусированы на матче со Швейцарией, отрабатывали тактику на эту встречу. Все в рабочем режиме, сконцентрированы, ждем победы и будем все для этого делать", – поделился Болбат в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, Шевченко только недавно ввел новую традицию – награждать лучшего игрока по итогам тренировочного процесса. Поможет ли она в подготовке к матчам Лиги наций – узнаем уже завтра, когда Украина встретится со сборной Швейцарии, начало игры в 21:45.

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