Болбат отреагировал на награду лучшему игроку сборной Украины по итогам тренировок
Защитник сборной Украины Сергей Болбат поделился эмоциями от награды лучшему игроку на тренировках.
"Приятно, что выделили. Это было неожиданно. Неожиданно застали, но в любом случае приятно, что Андрей Шевченко выделил. Мало кто имел возможность отдохнуть, поэтому все в тонусе сразу после чемпионатов и еврокубков. В этом плане все в порядке.
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Очень продуктивно провели неделю на сборе. Сфокусированы на матче со Швейцарией, отрабатывали тактику на эту встречу. Все в рабочем режиме, сконцентрированы, ждем победы и будем все для этого делать", – поделился Болбат в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, Шевченко только недавно ввел новую традицию – награждать лучшего игрока по итогам тренировочного процесса. Поможет ли она в подготовке к матчам Лиги наций – узнаем уже завтра, когда Украина встретится со сборной Швейцарии, начало игры в 21:45.
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