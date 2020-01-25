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Болбат объяснил, почему Шахтер меньше атаковал в первом тайме спарринга против Леха

22:14 30 Читати українською
Болбат объяснил, почему Шахтер меньше атаковал в первом тайме спарринга против Леха
Сергей Болбат / официальный сайт Шахтера

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат поделился эмоциями от контрольного матча против польского Леха (1:0).

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 0
0
Лех
16:00 25:01:2020
завершено
 

"Почему в первой половине создали меньше возможностей, чем во второй? Думаю, где-то действовали слишком осторожно. Все таки первый матч после длительного перерыва, вспоминали наши игровые связи. Было много брака при передачах. Во втором тайме гораздо лучше взаимодействовали, и благодаря голу Сергея Кривцова одержали победу.

Шахтер – Лех – 1:0 – видео гола и обзор матча

Чувствую себя неплохо. Думал, будет сложнее. Понемногу набираю форму. Очень нравится такой подход к тренировкам. Любому футболисту гораздо комфортнее играть, чем просто бегать. Все нагрузки получаем в игровых упражнениях. Так гораздо интереснее работать", – поделился Болбат в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Шахтер минимально обыграл Лех (1:0), а единственный гол забил Сергей Кривцов. Уже завтра "горняки" проведут второй спарринг против сербской Войводины, начало в 16:00.

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