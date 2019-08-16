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Болбат назвал сильные стороны Львова перед очным матчем

12:52 18 Читати українською
Болбат назвал сильные стороны Львова перед очным матчем
Сергей Болбат / Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Болбат поделился ожиданиями от поединка против Львова в 4 туре УПЛ.

 

"Сильные стороны Львова, если оценивать их состав, это наглость, креативность в атаке. Мы на все сто процентов готовимся к любому матчу.

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У нас задача победить, показывать красивый атакующий футбол, забивать много голов. Ко Львову готовимся со всей серьезностью", – сказал Болбат в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, ФК Львов будет принимать Шахтер в 4 туре УПЛ. Поединок состоится на Арене Львов в воскресенье, 18 августа. Начало запланировано на 19:30.

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