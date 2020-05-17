Болбат назвал недостатки функционирования VAR в УПЛ

Защитник Шахтера Сергей Болбат оценил внедрение системы VAR в чемпионате Украины.

"Идея неплохая, но пока много ошибок и нюансов. Система достаточно сильно сбивает ритм. Или тот же момент с офсайдом. Ассистентам рефери дали рекомендацию не поднимать флажок, чтобы доигрывался эпизод, а потом можно поднять флажок. То есть пока им по связи не передадут, что точно было вне игры, чтобы не сбивать ритм.

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Но это очень сложно для футболиста: ты тратишь огромные усилия, энергию, чтобы остановить атаку. Кто-то, возможно, получает травму. А потом судья поднимает флажок: было вне игры, грубо говоря, 45 секунд назад. И таких моментов много.

Система пока несовершенна, такие нюансы должны учесть, но нужно время. Все в процессе эволюции", – цитирует Болбата официальный сайт Шахтера.

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