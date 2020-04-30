Болбат нашел общую черту между Шевченко и Фонсекой

Хавбек Шахтера Сергей Болбат убежден, что украинский и португальский тренеры имеют похожий подход к игрокам.

"Кто лучший тренер-мотиватор? Паулу Фонсека. Было много теорий, установок, трудно не повторяться. Но иногда он находил очень важные слова, чтобы дать импульс команде.

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Еще бы отметил как хорошего тренера-мотиватора Андрея Шевченко", – цитирует Болбата официальный сайт УАФ.

Напомним, 26-летний полузащитник впервые дебютировал за сборную Украины в 2014-м. В нынешнем сезоне УПЛ Болбат провел 12 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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