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Болбат нашел общую черту между Шевченко и Фонсекой

30 апреля 23:36 11 Читати українською
Болбат нашел общую черту между Шевченко и Фонсекой
Сергей Болбат / Фото УАФ

Хавбек Шахтера Сергей Болбат убежден, что украинский и португальский тренеры имеют похожий подход к игрокам.

"Кто лучший тренер-мотиватор? Паулу Фонсека. Было много теорий, установок, трудно не повторяться. Но иногда он находил очень важные слова, чтобы дать импульс команде.

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Еще бы отметил как хорошего тренера-мотиватора Андрея Шевченко", – цитирует Болбата официальный сайт УАФ.

Напомним, 26-летний полузащитник впервые дебютировал за сборную Украины в 2014-м. В нынешнем сезоне УПЛ Болбат провел 12 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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30 апреля
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Теги
Шахтер Шахтер Сергей Болбат Сергей Болбат Украина Украина Паулу Фонсека Паулу Фонсека Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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