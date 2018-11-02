toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Болбат: Найдем слабые места Динамо и будем по ним бить

18:15 51 Читати українською
Болбат: Найдем слабые места Динамо и будем по ним бить
Сергей Болбат / Фото: ФК Шахтер

Хавбек донецкого Шахтера поделился планами на матч 14 тура УПЛ против киевского Динамо.

По словам Болбата, "горняки" проанализируют предыдущие неудачные матчи с Динамо.

Шахтер – Динамо: шанс Фонсеки сломать неприятную тенденцию и идеальная находка для Хацкевича

"Те матчи, которые нам не удались, мы просто разберем их, найдем какие-то слабые места команды и будем туда бить", – сказал Болбат в эфире телеканала "Футбол 1".

Матч 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится завтра, 3 ноября. Начало матча – в 17:00.

Шахтер – Динамо: 4 из 5 самых острых игроков УПЛ представляют лидеров, или Антирекорд и большая проблема Фонсеки

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
20
час
:
46
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев Сергій Болбат Сергій Болбат
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
46
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук