"Вариант с Колосом у меня возник еще зимой перед тренировочным сбором. Но тогда не получилось договориться. А сейчас у меня закончилось соглашение с Шахтером, я на правах свободного агента подписал контракт. Это очень интересный и амбициозный клуб.

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За 10 лет клуб показал большой прогресс, поэтому мне очень интересно себя здесь попробовать. Пообщался с главным тренером. Долго не думал. Поразила Ковалевка, это лучшая деревня, которую я видел в жизни.

Что касается инфраструктуры клуба, базы, стадиона... Думаю, здесь Колос входит в первую тройку в Украине. Условия и тренировочные поля очень высокого качества. Здесь все есть для футболистов, чтобы мы тренировались и давали результат для клуба и болельщиков", – заявил Болбат на YouTube-канале ковалевцев .

Кроме Сергея, к Колосу присоединились Владислав Емец, Роман Гончаренко, Кирилл Попов и Алексей Зозуля. Новый сезон УПЛ стартует в конце августа.

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