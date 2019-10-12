Болбат: Для Украины все победы одинаковы

Защитник сборной Украины Сергей Болбат в эфире телеканала "Футбол 1" прокомментировал победу над Литвой (2:0) в матче 7-го тура отбора Евро 2020.

"Достаточно забить на один мяч больше, чем соперник и это – победа. Для нас все победы одинаковы. Вселила ли сегодняшняя игра в нас уверенность перед встречей с Португалией? Посмотрим, когда будем с ними играт", – сказал Болбат.

Украина – Литва – 2:0 – видео голов

Добавим, что подопечные Андрея Шевченко одолели литовцев благодаря дублю Руслана Малиновского, который забил по голу в каждом из таймов.

Напомним, Украина лидирует в группе B, набрав 16 очков. В понедельник, 14 октября, "сине-желтые" примут Португалию в Киеве.

Украина победила Литву эффектным дублем Малиновского – мы почти на чемпионате Европы