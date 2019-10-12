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Болбат: Для Украины все победы одинаковы

07:30 7 Читати українською
Болбат: Для Украины все победы одинаковы
Сергій Болбат (ліворуч) / фото: sportas.lt

Защитник сборной Украины Сергей Болбат в эфире телеканала "Футбол 1" прокомментировал победу над Литвой (2:0) в матче 7-го тура отбора Евро 2020.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

"Достаточно забить на один мяч больше, чем соперник и это – победа. Для нас все победы одинаковы. Вселила ли сегодняшняя игра в нас уверенность перед встречей с Португалией? Посмотрим, когда будем с ними играт", – сказал Болбат.

Украина – Литва – 2:0 – видео голов

Добавим, что подопечные Андрея Шевченко одолели литовцев благодаря дублю Руслана Малиновского, который забил по голу в каждом из таймов.

Напомним, Украина лидирует в группе B, набрав 16 очков. В понедельник, 14 октября, "сине-желтые" примут Португалию в Киеве.

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Сергей Болбат Сергей Болбат Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Литва
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