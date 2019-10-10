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Болбат: Для сборной Украины матчи перед своими болельщиками – настоящее удовольствие

22:36 9 Читати українською
Болбат: Для сборной Украины матчи перед своими болельщиками – настоящее удовольствие
Зинченко и Болбат / УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Болбат поделился эмоциями перед матчем отбора к Евро-2020 против Литвы в Харькове.

 

"Очень много времени уделяем тактике. Впереди важные матчи, поэтому мы сфокусированы на 100 процентов. Будем стараться брать по 3 очка в каждой встрече.

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Когда мы играем дома – это не просто плюс, это три плюса для сборной Украины. Когда сборная играет в Украине – это суперприятно. Когда полный стадион, поддержка сумасшедшая. Это кайф играть перед нашими болельщиками", – поделился Болбат в комментарии УАФ.

Напомним, 11 октября в Харькове национальная команда будет принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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