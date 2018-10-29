Болбат: Было важно победить Арсенал-Киев, чтобы подойти к матчу против Динамо с преимуществом

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат поделился впечатлениями от матча против киевского Арсенала (3:0).

"У нас задача – в каждом матче побеждать и брать три очка. Особенно это важно перед поединком с Динамо, чтобы подойти к противостоянию с преимуществом и спокойно готовиться.

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Проблем с физическими кондициями не ощущалось, ведь сегодня применили ротацию и больше играли футболисты, которые ранее по разным причинам проводили не так много времени на поле. Первый тайм был тяжеловат: нелегко было вскрывать оборону соперника, который не давал нам принимать мяч между линиями, и создавать моменты. Но удалось забить мяч в раздевалку, и этот гол переломил ход встречи.

После первого гола мы расслабились и довели все до логического завершения, отметившись еще. Глобальная установка на игру была одна – взять три очка. Это важнейшая цель в таком матче. Все выкладывались на сто процентов и получили необходимый результат", – цитирует Болбата пресс-служба дончан.

Отметим, Шахтер разгромил Арсенал-Киев в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

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