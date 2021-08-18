Защитник Шахтера Сергей Болбат может перебраться в Десну, сообщает ТаТоТаке.

Болбат покинет Шахтер, – СМИ

28-летний украинец находится в Чернигове и близок к аренде в команду Александра Рябоконя. По информации журналиста Михаила Спиваковского, зарплату в новом клубе, скорее всего, ему будет выплачивать Шахтер. К слову, Болбат, контракт которого с Шахтером действует до 30 июня 2022 года, не ездил с "горняками" на предсезонные сборы в Австрию.

Напомним, Болбат – воспитанник Шахтера, в котором и начал профессиональные выступления в 2010 году. Почти всю карьеру провел в аренде (донецкий Металлург, Металлист, бельгийский Локерен и Мариуполь). Закрепиться в основе Шахтера удалось лишь в сезоне 2018/19. В прошлом чемпионате Украины провел за "горняков" 6 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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