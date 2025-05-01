Онлайн-казино BETON начинает свою спортивную историю с партнерства с Денисом Беринчиком. Украинский боксер является серебряным призером Олимпийских игр, чемпионом мира по версии WBO в легком весе с мая 2024 года по февраль 2025 года.

Об этом говорится в материале Tribuna.com.

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"Мы строим украинский ответственный бренд с сильным характером, и именно поэтому первым нашим партнером в спорте стал Денис. Он – сильный духом, выносливый и решительный, всегда стремится быть первым, упорно работает для этого и не пасует перед трудностями. Именно такие лидерские качества являются ключевыми как для его команды, так и для нас. BETON поддерживает сильных, амбициозных, тех, кто не останавливается несмотря на вызовы", – сказал СЕО компании Роман Балашов.

Денис Беринчик также прокомментировал спонсорство. Он отметил, что такое сотрудничество – это не просто контракт для него.

"Это – поддержка на новом этапе. После паузы и операций я готовлюсь вернуться. И рад, что рядом – бренд, который разделяет стремление к первенству, волю к победам и решимость нашей команды. Уверен, дальше будет только больше", – объяснил боксер.

В онлайн-казино подчеркивают, что такое партнерство с Беринчиком – это старт долговременного спортивного направления работы.

"BETON – молодой, но ответственный бренд. Для нас важны длительные партнерства, долгосрочное сотрудничество, результаты которого помогут развиваться украинскому спорту”, – добавляет Роман Балашов.

Известно, что это украинское лицензионное онлайн-казино, которое работает официально. Свою работу оно начало в феврале 2025 года. Этот бренд использует украинская компания "СИТИКОД". Ее деятельность основывается на принципах ответственной игры и поддержке украинского спорта.