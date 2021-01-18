Бока Хуниорс в серии пенальти оказался сильнее Банфилда и стал обладателем Кубка Марадоны. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Кубок Марадоны 2020/21, финал.

Банфилд – Бока Хуниорс – 1:1 (серия пенальти – 3:5)

Голы: Лольо, 90+6 – Кардона, 64

Удаление: Мас, 87 (Бока Хуниорс)

Финальный поединок выдался довольно напряженным, особенно первый тайм – команды играли очень осторожно и создали лишь один более-менее опасный момент. А вот во втором тайме Бока Хуниорс сумел выйти вперед – Кардона шикарным выстрелом попал в дальнюю девятку.

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Банфилд не собирался просто показаться и активизировался в атаке. Это привело ко второй желтой карточки Маса, а чуть позже и забитому голу, в котором антигероем стал бывший защитник Динамо Карлос Самбрано. Перуанец проиграл верховую борьбу в штрафной, и Банфилд в компенсированное время спас ничью. Впрочем, Бока оказался сильнее в послематчевых пенальти, и капитан команды Карлос Тевес триумфально поднял над головой Кубок Марадоны.

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