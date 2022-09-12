Радость игроков Бока Хуниорс в матче с Ривер Плейт / Фото из открытых источников

Аргентина, Примера, 18-й тур

Бока Хуниорс – Ривер Плейт – 1:0

Гол: Бенедетто, 65

Удаление: Рохо, 90+7 (Бока Хуниорс)

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В дерби Буэнос-Айреса, признанного британским порталом FourFourTwo самым принципиальным в мире, сошлись Бока Хуниорс и Ривер Плейт. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине второго тайма – Бенедетто откликнулся на навес с углового и головой замкнул сферу в левый угол ворот.

Неуступчивость игроков арбитр гасил желтыми карточками, которых было показано аж одиннадцать. Уже в добавленное время бывший защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо едва не убил Николаса де ла Круса, в прыжке въехав ему прямой ногой в голову.

Интересно, что эта победа стала для Боки 91-й в истории противостояний. 83 раза клубы сыграли вничью, а еще 84 победы на счету Ривер Плейта.

В нынешнем первенстве Аргентины Бока Хуниорс не проигрывает в течение восьми матчей (шесть побед, две ничьи) и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Ривер Плейт, в свою очередь, прервал семиматчевую серию без поражений и с 29 очками идет седьмым.

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