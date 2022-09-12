Бока Хуниорс в аргентинском Суперклассико одолел Ривер Плейт – экс-защитник МЮ едва не покалечил соперника
Очередное дерби состоялось в чемпионате Аргентины. Смотрите видеообзор матча сверхпринципиальных соперников на "Футбол 24".
Аргентина, Примера, 18-й тур
Бока Хуниорс – Ривер Плейт – 1:0
Гол: Бенедетто, 65
Удаление: Рохо, 90+7 (Бока Хуниорс)
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В дерби Буэнос-Айреса, признанного британским порталом FourFourTwo самым принципиальным в мире, сошлись Бока Хуниорс и Ривер Плейт. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине второго тайма – Бенедетто откликнулся на навес с углового и головой замкнул сферу в левый угол ворот.
Неуступчивость игроков арбитр гасил желтыми карточками, которых было показано аж одиннадцать. Уже в добавленное время бывший защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо едва не убил Николаса де ла Круса, в прыжке въехав ему прямой ногой в голову.
Интересно, что эта победа стала для Боки 91-й в истории противостояний. 83 раза клубы сыграли вничью, а еще 84 победы на счету Ривер Плейта.
В нынешнем первенстве Аргентины Бока Хуниорс не проигрывает в течение восьми матчей (шесть побед, две ничьи) и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Ривер Плейт, в свою очередь, прервал семиматчевую серию без поражений и с 29 очками идет седьмым.
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