Бока Хуниорс с экс-динамовцем Самбрано стал чемпионом Аргентины, обогнав в последнем туре Ривер Плейт

Бывший защитник киевского Динамо Карлос Самбрано завоевал чемпионство с Бока Хуниорс. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Аргентины, Суперлига, 23-й тур

Бока Хуниорс – Химнасия Ла-Плата – 1:0

Гол: Тевес, 73

"Для Бока Хуниорс унизительно подписывать игрока из любительской лиги", – журналист о трансфере Самбрано

В последнем туре аргентинской Суперлиги Бока Хуниорс благодаря голу Карлоса Тевеса во втором тайме минимально одолел Химнасию Ла-Плата и стал чемпионом сезона-2019/20. К слову, непосредственное участие в завоевании исторической победы взял Карлос Самбрано – экс-динамовец провел на поле 68 минут, после чего был заменен.

Интересно, что интрига в Суперлиге продолжалась до последнего тура. Клуб из Буэнос-Айреса уступал своему главному конкренту – Ривер Плейт – одно очко. Как следствие, команда Самбрано смогла одержать победу, в то время как "миллионеры" расписали боевую ничью с Атлетико Тукуман (1:1).

Для Бока Хуниорс это чемпионство стало 34-м в истории. Больше титулов только у их извечного соперника – Ривер Плейт (36).

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