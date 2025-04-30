Бока Хуниорс в в своих соцсетях сообщила об увольнении Фернандо Гаго с поста главного тренера. "ФК Бока Хуниорс объявляет, что Фернандо Гаго покинул пост тренера первой команды. Мы благодарим Фернандо и его тренерскому штабу за профессионализм, и желаем им успехов в дальнейших вызовах", – говорится в сообщении.

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Об этом решении в СМИ сообщали еще в феврале. Причиной стал провал в Кубке Либертадорес – Бока умудрилась не пройти групповой этап. Несмотря на то, что матч против Росарио Сентраль (1 марта) должен был стать последним, Бока провела под руководством Гаго еще 7 игр, в частности, и культовое дерби с Ривер Плейт.

Напомним, что Фернандо Гаго за свою карьеру успел поиграть за Реал (2007-2012 годы), Рому (сезон 2011/12) и Валенсию (июль 2012 – январь 2013-го годов). В составе сборной Аргентины Гаго провел 61 поединок, отметившись 4 ассистами. В статусе тренера Фернандо успел поработать во главе аргентинских Альдосиви и Расинга, а также мексиканского Депортиво Гвадалахара.

El Club Atlético Boca Juniors comunica que Fernando Gago ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Fernando y a su cuerpo técnico por su profesionalismo y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos. pic.twitter.com/ytazKW7BdZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 29, 2025

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