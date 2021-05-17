Аргентина, Кубок Диего Армандо Марадоны, 1/4 финала

Бока Хуниорс – Ривер Плейт – 1:1 (пенальти – 4:2)

Голы: Тевес, 11 – Альварес, 68

Карраскаль сменил агента и нацелился на Италию

Лучше дерби начали "генуэзцы" и заслуженно повели в счете на 11-й минуте. Это Медина подал с правого фланга, а неувядающий ветеран Карлос Тевес в падении головой красиво переиграл Диаса. До перерыва команды еще обменялись полумоментами: Искьердос пробил над воротами после подачи из глубины, а удар "миллионера" ​​Фонтаны с нескольких метров заблокировал защитник.

Во второй половине дубль мог оформить Тевес. Однако, с его выстрелом со средней дистанции кипер справился. Зато удержать свои ворота в неприкосновенности кипер Боки Росси не сумел. На 68-й минуте Ангилери подал с правого фланга, а Хулиан Альварес мастерски пробил в противоход вратарю – 1:1.

Вырвать победу для хозяев мог тот же Тевес. Десятый номер "генуэзцев" хорошо приложился с лета после флангового прохода Павона – Диас снова оказался на высоте. А вот в послематчевой лотерее молодой кипер потянул лишь пародию на паненку от Кардоны, а его оппонент Росси взял удары Ангилери и Понсио.

К слову, бывшие звезды УПЛ сыграли в составе Ривер Плейт. Экс-защитник Металлиста Хонатан Майдана провел все 90 минут, а бывший легионер Карпат Хорхе Карраскаль был заменен на 65-й минуте. Центрбек Бока Хуниорс Карлос Самбрано, не закрепившийся в Динамо, ныне травмирован.

"Металіст в Аргентині пам'ятають досі": оплакує Марадону, хвалить Карраскаля і дає пораду Динамо та Шахтарю