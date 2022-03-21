Кубок Диего Марадоны, 7 тур

Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 0:1

Гол: Вилья, 54

Ривер Плейт и Бока Хуниорс встретились в 7-м туре Кубка Диего Марадоны. Судьбу поединка решил единственный гол, забитый на старте второго тайма. На 54-й минуте отличился Себастьян Вилья, который воспользовался несогласованными действиями защитников и кипера, направив мяч в сетку ворот.

Буквально три месяца назад 25-летним колумбийцем интересовалось киевское Динамо, но после начала войны в Украине трансфер вингера вряд ли имеет шансы воплотиться в реальность.

В составе Боки весь матч отыграл еще один знакомый персонаж. Это Карлос Самбрано, в свое время находившийся в Динамо, но так и не сыгравший за киевлян ни одного официального матча. Перуанец на 66-й минуте получил желтую карточку.

Бока Хуниорс благодаря победе набрала 14 очков и догнала Эстудиантес – лидера группы B. Ривер Плейт идет третьим в группе А. В плей-офф Кубка Марадоны выйдут по 4 команды из каждого дивизиона.

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