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Бока Хуниорс обратился в Интер по поводу Икарди

11:46 75 Читати українською
Бока Хуниорс обратился в Интер по поводу Икарди
Мауро Икарди / фото из соцсетей

Президент Бока Хуниорс Даниэль Анхеличи подтвердил, что клуб спрашивал Интер о ситуации с нападающим Мауро Икарди.

"Я знаю, что спортивный директор Боки Николас Бурдиссо говорил с вице-президентом Интера Хавьером Дзанетти и спросил о ситуации с Икарди", – сказал Анхеличи Radio Cooperativa.

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Напомним, что Икарди не входит в планы нового главного тренера Интера Антонио Конте, поэтому он близок к смене команды.

Отметим, что аргентинец никогда не играл у себя на родине на клубном уровне. В услугах 26-летнего исполнителя также заинтересованы Ювентус, Наполи и Манчестер Юнайтед.

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В сезоне-2018/19 Икарди потерял капитанскую повязку в Интере и шесть месяцев не выходил на поле. Всего в сезоне-2018/19 он провел 37 матчей на клубном уровне и забил 17 голов.

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Бока Хуниорс Бока Хуниорс Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Италия
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