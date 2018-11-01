Бока Хуниорс и Ривер Плейт впервые в истории вместе вышли в финал Кубка Либертадорес, но поединки могут не состояться

Самые принципиальные соперники в Аргентине Бока Хуниорс и Ривер Плейт ондочасно вышли в финал Кубка Либертадорес-2018.

В Южной Америке определились финалисты Кубка Либертадорес (аналог Лиги чемпионов). В решающую стадию впервые за всю историю турнира одновременно вышли самые принципиальные соперники из Буэнос-Айреса – Бока Хуниорс и Ривер Плейт.

Реал нацелился на хавбека Ривер Плейт Паласиоса – известная сумма возможного трансфера

Но есть одно "но". Суперкласико может не состояться из-за громкого скандала в полуфинальном матче между Гремио и Ривер Плейтом. Бразильский клуб недоволен работой VAR, который зафиксировал сомнительный офсайд, а на 96-й минуте форвард аргентинцев Гонсало Мартинес реализовал пенальти, который вывел его клуб в финал.

После назначения пенальти споры футболистов Гремио с арбитром продолжались 14 минут, после которых Мартинес наконец-то выполнил 11-метровый. После матча был громкий крик трибун, на поле выбежали полицейские, которые встали на защиту рефери, которых игроки Гремио, похоже, были готовы разорвать.

The referee had to be protected from Gremio players by armed soldiers after he gave a 95th minute penalty to River Plate in the South American equivalent of a Champions League semi-final. River scored and won 2-1.



Absolute scenes man. pic.twitter.com/oUcs8MaTte — Ball Street (@BallStreet) 31 октября 2018 г.

Маскерано планирует вернуться в Ривер Плейт

Латиноамериканская федерация в своем Твиттер уже сообщила, что дисциплинарный комитет разбирает ситуацию. Если он примет решение, что гол с пенальти был нелегитимным, матч 1/2 финала Гремио – Ривер Плейт будет переигран.