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Бока Хуниорс и Ривер Плейт впервые в истории вместе вышли в финал Кубка Либертадорес, но поединки могут не состояться

12:55 139 Читати українською
Бока Хуниорс и Ривер Плейт впервые в истории вместе вышли в финал Кубка Либертадорес, но поединки могут не состояться
Ривер Плейт / MadeInSport

Самые принципиальные соперники в Аргентине Бока Хуниорс и Ривер Плейт ондочасно вышли в финал Кубка Либертадорес-2018.

В Южной Америке определились финалисты Кубка Либертадорес (аналог Лиги чемпионов). В решающую стадию впервые за всю историю турнира одновременно вышли самые принципиальные соперники из Буэнос-Айреса – Бока Хуниорс и Ривер Плейт.

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Но есть одно "но". Суперкласико может не состояться из-за громкого скандала в полуфинальном матче между Гремио и Ривер Плейтом. Бразильский клуб недоволен работой VAR, который зафиксировал сомнительный офсайд, а на 96-й минуте форвард аргентинцев Гонсало Мартинес реализовал пенальти, который вывел его клуб в финал.

После назначения пенальти споры футболистов Гремио с арбитром продолжались 14 минут, после которых Мартинес наконец-то выполнил 11-метровый. После матча был громкий крик трибун, на поле выбежали полицейские, которые встали на защиту рефери, которых игроки Гремио, похоже, были готовы разорвать.

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Латиноамериканская федерация в своем Твиттер уже сообщила, что дисциплинарный комитет разбирает ситуацию. Если он примет решение, что гол с пенальти был нелегитимным, матч 1/2 финала Гремио – Ривер Плейт будет переигран.

Теги
Видеоновости Мир Видеоассистент арбитра (VAR) Кубок Либертадорес Ривер Плейт Ривер Плейт Гремио Гремио Бока Хуниорс Бока Хуниорс
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