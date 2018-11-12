Бока Хуниорс – Ривер Плейт – 2:2 – видео голов и обзор матча

Самые принципиальные соперники Бока Хуниорс и Ривер Плейт сыграли в зрелищную ничью в первом финальном матче Кубка Либертадорес. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бока Хуниорс и Ривер Плейт впервые встретились между собой в финале Кубка Либертадорес. Первый матч состоялся на домашней арене Боки Ла Бомбонера.

Бока Хуниорс и Ривер Плейт расписали феерическую ничью в первом матче финала Кубка Либертадорес

На 34-й минуте нападающий хозяев Рамон Абила открыл счет в матче, удачно сыграв на добивании. Но Ривер отыгрался уже в первой атаке после розыгрыша мяча благодаря удачному прорыву Лукаса Пратто. Под конец тайма Бока снова забила, на этот раз отличился нападающий Дарио Бенедетто.

Во втором тайме Ривер Плейт снова сумел сравнять счет. После подачи со стандарта подставился защитник Бока Хуниорс Карлос Искердос и срезал мяч в собственные ворота. Команды завершили матч вничью при равной игре.

Кубок Либертадорес. Финал, первый матч

Бока Хуниорс – Ривер Плейт – 2:2

Голы: Абила, 34, Бенедетто, 45+1 – Пратто, 35, Искердос, 61 (автогол)