"Для нас не важен матч с Ювентусом – все это понимают. Нужно обыгрывать Ференцварош в следующей игре.

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Разумеется, итальянцы настроены выигрывать. Я уже боюсь, когда говорят, что наш соперник выставляет второй состав (Динамо уступило Барселоне (0:4), которая вышла на матч фактически вторым составом – прим. Футбол 24). Там игроки, которые умирают на поле, они хотят играть, проявить себя, носятся по полю. Клас есть клас. От этого никуда не денешься. Такой футбол и близко не сравнить с теми же матчами Мариуполь – Львов или Александрия – Рух, например. Там брак за браком. Невозможно смотреть такое.

Понятно, что динамовцам хочется взять очки в этом матче, победить, но мы играем на выезде против гранда мирового футбола. Все же, ответственность за результат остается. Хочу пожелать парням удачной игры", – цитирет Сабо 1927.kiev.ua.

Заметим, киевляне сыграют с Ювентусом сегодня, 2 декабря. Начало в 22:00. К слову, Динамо уже потеряло шансы на выход из группы Лиги чемпионов, однако теперь поборется за попадание в плей-офф Лиги Европы с Ференцварошем.

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