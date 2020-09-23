"Скорее всего, Шахтер снова станет чемпионом. Не так уверенно и красиво, но команда должна стать чемпионом. Ведь по потенциалу, по игрокам, по футбольным и не футбольным вещам они находятся на первом месте. Я даже боюсь, что Шахтер через несколько лет заедет на базу в Кончу-Заспу, а Динамо переедет на Нивки.

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Ну а что касается Зари, я очень переживаю за этот клуб, ведь в свое время более 100 матчей провел за него. Скажу так: если ситуация в команде улучшится, то Заря будет на третьем месте без всяких вопросов. Как по мне, это вторая по зрелищности команда УПЛ после Шахтера.

Если в Заре ситуация не улучшится, то команде будет очень трудно достигать результата. Хотя это же УПЛ, здесь можно на каждом матче писать слоган "ничему не удивляйтесь". Но я болею и переживаю за Зарю", – заявил Севидов в комментарии UA-Football.

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