Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от финального спарринга "сине-желтых" перед стартом на континентальном первенстве.

"Это будет последняя игра перед чемпионатом Европы. Сборная Украины выйдет в боевом составе, чтобы провести генеральную репетицию к Евро-2020.

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Не думаю, что украинцы будут тратить все силы, чтобы обыграть Кипр. Бойни не будет. Прогнозирую, что будет ничья, а обе команды забьют. Уже с Северной Ирландией был почти основной состав, предполагаю, что против Кипра будет одна-две замены. Возможно, Зинченко дадут сыграть.

Не уверен, что Цыганков будет играть против Нидерландов, ведь в том поединке нужно будет очень много работать. Думаю, что на Виктора больше рассчитывают против Северной Македонии и Австрии", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, завершающий спарринг перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет уже в понедельник, 7 июня, в Харькове против Кипра. Начало встречи в 19:00.

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