Бойкот вместо возобновления тренировок– работа испанского клуба парализована из-за уменьшения зарплат

Игроки испанского Эльче не хотят возвращаться к тренировочному процессу.

Футболисты первой команды Эльче не пришли на сегодняшнее занятие, протестуя против сокращения зарплат, сообщает Marca.

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Неизвестно, была ли это одноразовая акция или игроки не начнут готовиться к возобновлению сезона, пока не будут получать выплаты в полном объеме. На период кризиса испанским клубам разрешили уменьшать объем выплат на 70%. Отмечается, что напряженность между игроками и руководством клуба усиливает то, что тренерскому штабу уже возобновили прежний размер зарплат.

К слову, Эльче выступает в Сегунде (второй дивизион Испании). Команда Хосе Пачеты, набрав 46 очков в 31 матче, занимает шестое место в таблице турнира.

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