"Я видел много критики, много хейта на Моргуна и центральных защитников. Часто возмущаются даже, когда Динамо играет вничью.

Карпаты – Динамо: пресс-конференция Шовковского – об отсутствии Ярмоленко и Михавко и причинах упущенной победы

Но хочу обратиться к болельщикам: Моргун в 24 года провел на профессиональном уровне всего шесть матчей. Вы действительно ждете, что человек не ошибется? Здесь уже вопрос к тренерскому штабу: как формируют состав на игру? Нужно ли было вообще менять Нещерета? Я считаю, что нет.

Даже если Нещерет допускал ошибки, есть основной голкипер, который играет первый круг чемпионата или еврокубки, а Моргун получает кубковые матчи для приобретения опыта. Здесь идет ротация, и у него пока что очень мало практики.

Что касается момента с третьим голом Карпат. Первый момент: мяч завис над вратарской площадкой, Тиаре блокировал нападающего, Моргун не был в борьбе, мог зафиксировать мяч, но решил играть кулаком – получилось неудачно. Далее он пошел на перехват, и ему повезло, что Бражко выручил.

Самая главная его ошибка – отсутствие опыта. Он решил рисковать и читать момент, тогда как большинство игроков просто накинули бы мяч туда, где сосредоточены атакующие игроки. Я пересмотрел момент много раз: Моргун сделал минимальный шаг левой ногой – и был отрезан. Далее исполнение Мирошниченко: если нападающий действительно увидел, что голкипер дернулся на выход, он пробил в ближний угол, и шансов избежать гола уже не было", – сказал Бойко в эфире "Футбол 360".

