"Это был один из интересных вечеров. Я долго не играл, поэтому, конечно, не устал. Команде, наверное, было тяжело, а мне все 120 минут – в удовольствие. После игры все ребята меня поблагодарили, поздравили, похвалили.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальти – 4:3) – видеообзор матча

В целом, ничего особенного, ведь это был только четвертьфинал, и до победы в Кубке нам осталось сделать еще два шага, так что будем работать дальше. Как нам всегда говорит тренер – самая важная игра – следующая. Если в следующем матче мы не добьемся победы, предыдущий ничего не стоит.

Должны ли Леднев и Караваев выставлять магарыч? Не нужно, мы же все работаем на одно командное дело. Дай бог, чтобы они в следующий раз забили", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка Украины Денис сумел отразить два пенальти (после выстрелов Задои и Гавриша) и помог "бело-синим" пробиться в следующий ранд турнира.

Динамо – Колос: Бойко тянет в полуфинал Кубка – равные соперники, ошибка Луческу, битва с прошлым, крошечный позитив