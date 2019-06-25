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Бойко восстановился после травмы плеча, которую получил в игре с Шахтером

10:46 35 Читати українською
Бойко восстановился после травмы плеча, которую получил в игре с Шахтером
Денис Бойко / фото Ю. Юрьев

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко, получивший травму плеча в матче 30-го тура прошлого чемпионата Украины против донецкого Шахтера, проведет полноценную предсезонную подготовку.

В рамках традиционного медицинского обследования, которое проходят все игроки Динамо перед началом предсезонной подготовки, врачи подтвердили, что голкипер "бело-синих" готов вернуться к полноценной работе, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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В то же время отмечается, что врачи порекомендовали ограничить Бойко от ряда нагрузок еще на несколько дней.

Голкипер будет работать в общей группе Динамо, но с определенными ограничениями, однако на подготовительном сборе киевлян, который будет проходить с 30 июня по 14 июля в Австрии, вратарь будет работать наравне со всеми.

Напомним, из-за упомянутой травмы Бойко пропустил два заключительных матча Динамо в прошлом чемпионате Украины, а также июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2020 с Сербией и Люксембургом.

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