Голкипер Динамо Денис Бойко вписал свое имя в историю киевского клуба.

Вратарь провел поединок против Мариуполя в возрасте 33 лет и 96 дней, став девятым в списке самых возрастных игроков игроков Динамо в чемпионате Украины, информирует Sport.ua.

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Лидером с большим отрывом остается Александр Шовковский, который в возрасте 41 год и 259 дней, провел свой последний поединок в составе Динамо. Интересно, что в списке, кроме Бойко, нет других действующих игроков "бело-синих".

К слову, матч с Мариуполем стал первым для Дениса в рамках УПЛ в текущем сезоне. В общем, он сыграл в 4 матчах, трижды удержав свои ворота на замке.

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