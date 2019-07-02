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Бойко вернулся в общую группу Динамо после травмы, полученной в матче с Шахтером

12:47 53 Читати українською
Бойко вернулся в общую группу Динамо после травмы, полученной в матче с Шахтером
Денис Бойко / Фото ФК Динамо

Голкипер киевлян Денис Бойко окончательно восстановился после повреждения плеча.

31-летний вратарь работает в общей группе вместе со всеми партнерами.

Динамо провело первую тренировку на австрийских сборах

Александр Хацкевич взял на австрийский сбор 28-х игроков, и среди них оказался и основной страж ворот киевлян. Он только недавно восстановился от травмы плеча, которую он получил в противостоянии 30-го тура прошлого чемпионата Украины с донецким Шахтером. Из-за нее Бойко пропустил два заключительных матча Динамо в сезоне, а также июньские игры сборной Украины в отборе на Евро-2020 с Сербией и Люксембургом.

Соль оценил новичков Динамо и рассказал о своем возвращении после травмы

"Возвращаюсь к делу", – так прокомментировал свое восстановление голкипер.

Back to business!️ #nopasaran

Допис, поширений Boyko Denys (@king_kong_71)

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Межсезонные сборы Денис Бойко Денис Бойко
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