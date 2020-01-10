Бойко удивил новым имиджем

Голкипер Динамо Денис Бойко решил начать 2020 год с довольно интересной смены имиджа.

Игроки Динамо прибыли на медобследование в клинику Борис перед тем, как отправиться на тренировочные сборы в Турции, сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо начало подготовку ко второй части сезона

Удивил своим имиджем голкипер киевлян Денис Бойко, отрастив пышные усы. Добавим, что Бойко в текущем сезоне восстанавливался после травмы спины, поэтому провел за Динамо всего 12 матчей во всех турнирах, пропустив 15 голов.

Напомним, первый учебно-тренировочный сбор Динамо в Турции будет проходить с 15 по 28 января. За это время киевляне проведут 6 спаррингов.

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