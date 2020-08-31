Интересно, что вратарь был включен в расширенный список игроков сборной Украины для подготовки к ближайшим матчам Лиги наций.

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Детали этой ситуации пока неизвестны, однако информации об отъезде Бойко из расположения национальной команды не было.

Напомним, сборная Украины уже 3 сентября сыграет первый матч в элитном дивизионе Лиги наций против Швейцарии, а 6-го противостоять Испании.

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