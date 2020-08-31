Бойко тренируется с Динамо несмотря на вызов в сборную Украины
10:17 - Читати українською
Голкипер Динамо Денис Бойко попал на фотографии вчерашней тренировки киевского клуба.
Интересно, что вратарь был включен в расширенный список игроков сборной Украины для подготовки к ближайшим матчам Лиги наций.
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Детали этой ситуации пока неизвестны, однако информации об отъезде Бойко из расположения национальной команды не было.
Напомним, сборная Украины уже 3 сентября сыграет первый матч в элитном дивизионе Лиги наций против Швейцарии, а 6-го противостоять Испании.
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