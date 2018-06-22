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Бойко стал полноценным игроком Динамо, – Бурбас

20 июня 09:25 771 Читати українською
Бойко стал полноценным игроком Динамо, – Бурбас
Денис Бойко / фото: ФК Динамо

Экс-голкипер Бешикташа Денис Бойко окончательно стал игроком киевского Динамо.

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас в своем твиттере сообщил, что Бойко расторг соглашение с Бешикташем. В киевский клуб вратарь перейдет на правах свободного агента.

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Примечательно, что за разрыв соглашения украинец выплатил "черным орлам" солидную компенсацию, точная сумма которой не уточняется.

"Денис Бойко теперь полноценный "динамовец". Чтобы получить статус свободного агента, пришлось оставить в Стамбуле кругленькую сумму. Желание вернуться в Киев было настолько большим, что голкипер отказался от фактически полугодовой зарплаты в Бешикташе", – написал Бурбас.

Стоит отметить, что по сообщению официального сайта киевлян, Бойко сегодня будет проходить плановый медосмотр вместе с другими "динамовцами".

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Трансферы чемпионата Украины Трансферы Динамо Киев Игорь Бурбас Денис Бойко Денис Бойко
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