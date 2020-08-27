Голкипер киевского Динамо Денис Бойко нанес на свое тело еще одну татуировку.

Денис Бойко похвастался новым символическим татуировкой в своем Instagram.

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Кипер Динамо нанес на свое тело листья каштана, которое ассоциируется с Киевом. "Люблю свой город", – очень тепло подписал фото динамовец.

К слову, в новом сезоне Бойко еще не участвовал в официальных поединках Динамо. В прошлом сезоне в активе голкипера сборной Украины 17 матчей во всех турнирах и 21 пропущенный мяч.

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