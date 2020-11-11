"Наконец-то мой ПЦР-тест отрицательный! Всем крепкого здоровья! Берегите себя, своих близких и окружающих!" – написал Бойко в Instagram.

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Выздоровление 32-летнего голкипера будет крайне уместным для Динамо. Из-за массового заболевания коронавируса киевлянам пришлось ставить на ворота юного Руслана Нещерета, но сегодня положительный тест сдал и он. Теперь в распоряжении Луческу есть по крайней мере Бойко, а результат проверки Георгия Бущана пока не известен.

Напомним, следующий поединок Динамо проведет 21 ноября – выезд к Ингульцу в рамках 10 тура УПЛ.

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