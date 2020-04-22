Бойко считает, что сборная Украины заслуживает выиграть Евро-2020

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал о своей футбольной мечте.

"Хотелось бы, наверное, выиграть чемпионство с Динамо. Хочется достигать всяческих успехов и как можно больше трофеев именно с этим клубом.

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Хочется со сборной выиграть что-то. Хотелось бы именно с этой сборной, с этими футболистами выиграть что-то. Это, возможно, самоуверенно и нагло с моей стороны, но эта сборная заслуживает победы на чемпионате Европы. Как бы это смешно не звучало. Я в это верю. Хочу, чтобы именно вот эта сборная достигла этой победы. Для меня это очень важно", – рассказал Бойко в эфире Instagram УАФ.

Заметим, в сезоне 2019/20 Бойко нельзя назвать основным голкипером Динамо – он провел лишь 11 матчей во всех турнирах (у Георгия Бущана – 21). Также 32-летний вратарь не выходил за сборную Украины в отборе на Евро-2020.

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