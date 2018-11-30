Бойко: Счет на табло, и не имеет значения, закономерен ли он

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко прокомментировал победу своей команды в 5 туре Лиги Европы против Астаны.

"Самое главное, что нам удалось победить. Все остальное не имеет значения. Мы заняли первое место в группе и выполнили задание, которое было поставлено перед нами. Счет на табло. Неважно, закономерный он или нет.

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Конечно, очень непривычно было играть. Первые минут 15-20 ребята адаптировались к полю. Несмотря на то, что вчера мы провели тренировку на нем, сегодня оно было другим. Возможно, сказалось то, что его полили, поэтому мяч быстро скользил. Бесспорно, футболисты Астаны более приспособлены к нему, ведь они на нем и тренируются, и постоянно играют.

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Моему папе завтра исполняется 63 года, и эту победу я посвящаю ему", – цитирует Дениса Бойко официальный сайт Динамо после матча против Астаны.