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Бойко: Счет на табло, и не имеет значения, закономерен ли он

10:08 57 Читати українською
Бойко: Счет на табло, и не имеет значения, закономерен ли он
Денис Бойко / Фото: соцсети

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко прокомментировал победу своей команды в 5 туре Лиги Европы против Астаны.

"Самое главное, что нам удалось победить. Все остальное не имеет значения. Мы заняли первое место в группе и выполнили задание, которое было поставлено перед нами. Счет на табло. Неважно, закономерный он или нет.

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Конечно, очень непривычно было играть. Первые минут 15-20 ребята адаптировались к полю. Несмотря на то, что вчера мы провели тренировку на нем, сегодня оно было другим. Возможно, сказалось то, что его полили, поэтому мяч быстро скользил. Бесспорно, футболисты Астаны более приспособлены к нему, ведь они на нем и тренируются, и постоянно играют.

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Моему папе завтра исполняется 63 года, и эту победу я посвящаю ему", – цитирует Дениса Бойко официальный сайт Динамо после матча против Астаны.

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Астана - Динамо Киев Денис Бойко Денис Бойко
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