"Конечно, многое изменилось в команде и клубе. Во-первых, его подход ко всему – к быту, тренировкам. Работа на занятиях кардинально изменилась. Не могу выделить что-то значительное конкретно, он изменил все.

Луческу прививает команде свой футбол, который хочет видеть. Он серьезно готовится к каждому матчу, подстраивается под каждую команду – у нас много теории, он тщательно разбирает соперников и нашу игру. Теоретические занятия достаточно длинные, и Луческу действительно очень много информации приносит в команду. Ребята сидят и чуть ли не с открытыми ртами слушают. Он много интересного дает: те же стандарты и прочее.

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Насколько я знаю, Луческу настолько большой трудоголик, что до сих пор живет на базе и начинает работать с 9 утра. Приходит на теорию, а у него листов 20 исписанных. Показывает нам, как готовился. Он настолько импульсивен и так заводится, заметно, что он живет футболом и получает удовольствие. Бывает, на теории начинает говорить на одном языке, затем переходит на второй, третий. Переводчик запутался, на каком языке Луческу разговаривает. С одним иностранцем на одном языке говорит, с другим – на другом. Говорит и на русском с нами. Он, наверное, языков десять знает. Мне так кажется. На Луческу смотришь – от него так и прет энергия", – резюмировал Бойко в интервью Бомбардир.

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