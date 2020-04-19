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Бойко раскрыл секрет отражения пенальти

16:05 20 Читати українською
Бойко раскрыл секрет отражения пенальти
Денис Бойко / Фото из открытых источников

Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Денис Бойко рассказал о нюансах вратарского дела.

"Если честно, особых секретов нет, каждый вратарь должен готовиться к матчу. В Динамо есть научная группа, которая перед каждой игрой предоставляет нам полную информацию о каждом футболисте.

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Кроме того, наш тренер вратарей Михаил Михайлов настаивает на определенных действиях при пробитии одиннадцатиметровых. Мелочей в футболе не бывает, и в отражении пенальти в том числе. Нужно тщательно готовиться", – сказал Бойко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Денис – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру футболиста. Кроме "бело-синих" успел поиграть в киевском ЦСКА, Оболони, Кривбассе, Днепре, турецком Бешикташе и испанской Малаге. В текущем сезоне провел за Динамо 13 матчей, в которых пропустил 15 голов и в трех матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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