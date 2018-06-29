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Бойко прокомментировал переход в Динамо

19:16 61 Читати українською
Бойко прокомментировал переход в Динамо
Денис Бойко / фото: ФК Динамо

Голкипер Денис Бойко поделился эмоциями после подписания полноценного контракта с Динамо.

"Возвращение блудного сына! Очень рад вернуться в родной клуб. Хочу поблагодарить всех кто помогал и работал над осуществлением этого перехода. Огромное спасибо президенту клуба и всему тренерскому штабу за доверие и оказанную поддержку.

Бойко подписал долгосрочный контракт с Динамо

Я приложу максимум усилий на каждой тренировке и в каждой игре для достижения результата", – написал Бойко в своем Инстаграме.

Возвращение блудного сына!Очень рад вернуться в родной клуб!️Хочу поблагодарить всех кто помогал и работал над осуществлением этого перехода! Огромное спасибо Президенту клуба и всему Тренерскому штабу за доверие и оказанную поддержку!Так же хочу поблагодарить моих агентов @shablii_vadim и @sergey__ser за терпение и настойчивость в непростых переговорах!Я приложу максимум усилий на каждой тренировке и в каждой игре для достижения результата!️ #nopasaran

Публикация от Boyko Denys (@king_kong_71)

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