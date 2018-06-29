Бойко прокомментировал переход в Динамо

Голкипер Денис Бойко поделился эмоциями после подписания полноценного контракта с Динамо.

"Возвращение блудного сына! Очень рад вернуться в родной клуб. Хочу поблагодарить всех кто помогал и работал над осуществлением этого перехода. Огромное спасибо президенту клуба и всему тренерскому штабу за доверие и оказанную поддержку.

Бойко подписал долгосрочный контракт с Динамо

Я приложу максимум усилий на каждой тренировке и в каждой игре для достижения результата", – написал Бойко в своем Инстаграме.