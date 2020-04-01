Бойко прокомментировал информацию о конфликте с Гусевым

Голкипер Динамо Денис Бойко во время прямого эфира на своей странице в Инстаграме ответил на вопросы подписчиков.

В частности, Дениса спросили о его отношениях с колишнийм одноклубником Олегом Гусевым. "Олег работает тренером в U-21, часто видимся на базе Динамо, здороваемся. Конфликта нет, раз люди хотят это услышать", – сказал Бойко.

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Напомним, в марте 2014 года во время матча чемпионата Украины, в котором Днепр победил Динамо (2:0), Бойко, который тогда играл за днепрян, в одном из эпизодов нанес удар в голову Гусева. Олег потерял сознание, а жизнь ему фактически спас Джаба Канкава.

С тех пор обоим фигурантам эпизода периодически приходится отвечать на вопросы об их отношениях и как на них сказались те события.

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