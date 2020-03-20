Бойко призвал украинцев соблюдать условия карантина

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко отреагировал на введение карантина на территории Украины.

Европой проносится пандемия коронавируса, который стал причиной переноса Евро-2020, Лиги чемпионов и Европы, остановки практически всех национальных чемпионатов. ВОЗ рекомендует максимальную социальную изоляцию как один из самых действенных способов противодействия массовому распространению заболевания. Украина также ввела строгие правила карантина до 3 апреля, предусматривающие штрафы и даже арест за их нарушение.

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Однако это мало волнует украинцев, которые массово продолжают придерживаться привычного ритма жизни, вместо надлежащего карантина гуляя на улице без лишней надобности. Такое поведение способствует распространению вируса, что прекрасно понимает Денис Бойко, призвав своих подписчиков все же посидеть дома.

"Карантин теряет смысл, если мы его не придерживаемся", – написал голкипер Динамо на своей странице в Инстаграме.

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