"Знаете, я не смотрю в паспорт и не знаю, кто там смотрит, кто не смотрит. Чувствую себя прекрасно.

Лидер СК Днепр-1 прокомментировал слухи о трансфере в Полесье: "Все вопросы к клубу"

Я всегда говорил, что если буду чувствовать, что уже "наелся" или мне тяжело, или я что-то не могу выполнять, какие-то действия на тренировках... Я спрашиваю с себя по максимуму.

Я максимально настроен, максимально амбициозен. Передо мной, как и перед всем клубом, стоят очень высокие цели и задачи. Поэтому считаю, что пока я могу давать Полесью хоть какую-то помощь, результат – я буду играть в футбол. Мне это приносит удовольствие. Я, честно, не чувствую себя на свой возраст. Я никогда не смотрю в документы, в паспорт", – сказал Бойко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, экс-кипер Динамо присоединился к Полесью летом 2023-го в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне провел за житомирцев 18 матчей, в которых пропустил 11 голов (еще в 8 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

СК Днепр-1 расписал ничью с Полесьем, вернувшись на вершину УПЛ – житомиряне отправились зимовать в топ-3